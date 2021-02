Quem é Arthur Lira e o que sua vitória na Câmara representa para Bolsonaro

Com a vitória de Arthur Lira (PP-AL) na eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro dá um grande avanço um movimento de aproximação com o Centrão iniciado no ano passado.

O governo investiu pesado para garantir a vitória do aliado – e para isso, se afasta ainda mais de alguma das promessas de campanha, como não negociar apoio no Congresso em troca de cargos. E até uma reforma ministerial deve estar nos planos para acomodar os acordos. Por sua vez, o presidente se blinda, ao menos por ora, da eventual abertura de um processo de impeachment.

Mas quem é Arthur Lira? Neste vídeo, a repórter Mariana Schreiber, correspondente da BBC News Brasil em Brasília, fala sobre o histórico do deputado, que é acusado de corrupção em diferentes casos – em todos, ele nega ter cometido irregularidades. E conta também o que ocorreu no Senado, onde Rodrigo Pacheco (DEM-MG), crítico à Operação Lava Jato, assume o comando com o apoio tanto de Bolsonaro como do PT.