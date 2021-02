BBB21: por que não se pode falar que Lumena está sendo racista contra Carla Diaz

Lumena Aleluia e Carla Diaz tornaram-se rivais dentro do Big Brother Brasil 21

Antes de entrar na casa do Big Brother Brasil, a psicóloga baiana Lumena Aleluia era conhecida por sua militância antirracista, mas agora está sendo acusada de fazer no programa da Globo justamente o que combatia fora dele.

Ele disse ter feito uma denúncia contra Lumena na delegacia especializada em crimes raciais do Rio de Janeiro, cidade onde o Big Brother é gravado. Para o deputado, a declaração foi "pejorativa e ofensiva à raça branca".

Por causa do mesmo episódio, o vereador Thammy Miranda (PL-SP) denunciou a participante do Big Brother ao Ministério Público do Rio de Janeiro.