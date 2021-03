Fachin anula condenações de Lula: o que acontece agora?

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu anular todas as decisões processuais tomadas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal do Paraná dentro da Operação Lava Jato.

Com isso, ficam derrubadas as condenações do petista nos casos triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, o que restabelece os direitos políticos de Lula. Ou seja, se ele não sofrer condenações em segunda instância novamente até a eleição de 2022, ele poderá concorrer à Presidência da República.