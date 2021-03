'Presidente está pensando, sim, em substituição e avaliando nomes', diz Pazuello sobre futuro no cargo

Ele esclareceu que Jair Bolsonaro (sem partido) está promovendo uma "reorganização" do ministério. "Enquanto isso não for definido, a vida segue normal. Não vamos parar nem um minuto", disse o general de três estrelas.

Nos últimos dias, vem crescendo a especulação em torno de uma possível troca no cargo. No domingo, foi noticiado que Bolsonaro havia decidido mudar seu ministro da Saúde pela quarta vez desde o início da pandemia.

Pazuello assumiu a pasta interinamente em maio do ano passado e foi confirmado no cargo em setembro. Ele é um militar da ativa e comandava então a 12ª Região Militar da Amazônia, em Manaus (AM).