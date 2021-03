Com óbitos subindo 2,6% ao dia e leitos esgotados, Brasil tem ‘maior colapso sanitário e hospitalar da história’, diz Fiocruz

Com números alarmantes do esgotamento de leitos de UTI e do aumento de mortes por covid-19 no país, além de palavras caracterizando a situação como "gravíssima" e "absolutamente crítica", um boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz publicado na noite desta terça-feira (16/3) classificou o momento atual da pandemia como o "maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil".