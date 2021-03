Presidente do Senado pede 'socorro' aos EUA para que vendam vacinas ao Brasil

Há 45 minutos

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enviou carta ao governo americano com um 'pedido de socorro ao Brasil' para enfrentamento à pandemia de coronavírus

Diante do crescente número de mortes pela covid-19 e do colapso no sistema de saúde do país, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enviou nesta sexta-feira (19/03) uma carta ao governo americano com um "pedido de socorro ao Brasil" para enfrentamento à pandemia de coronavírus.