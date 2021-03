Marco Aurélio nega pedido de Bolsonaro para barrar medidas contra covid

Há 25 minutos

Marco Aurélio disse que o pedido do presidente reflete uma "visão totalitária"

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio de Mello negou um pedido do presidente Jair Bolsonaro para derrubar os decretos dos Estados da Bahia, Rio Grande do Sul e Distrito Federal que impõem medidas restritivas para evitar a proliferação da covid-19.