Com voto de Kassio Nunes, STF forma maioria para rejeitar recurso de Lula contra Moro

Há 10 minutos

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para rejeitar recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que questiona a imparcialidade de Sergio Moro ao julgar o petista em processos da Operação Lava Jato.

Com a retomada do julgamento nesta terça-feira (23/03), o ministro Kassio Nunes acompanhou os ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia, que no final de 2018, quando o julgamento foi iniciado, votaram contra o pedido de Lula.

Além disso, ele disse que os diálogos revelados pela série de reportagens Vaza Jato, do portal The Intercept Brasil, não podem ser usados como prova contra o ex-juiz. Esses diálogos entre Moro e o procurador Deltan Dallagnol, chefe da força-tarefa da Lava Jato, indicaram que o ex-juiz adotou condutas ilegais contra Lula, como sugerir uma testemunha ao Ministério Público Federal.

No momento, as condenações contra Lula na Lava Jato estão anuladas por determinação individual de Edson Fachin, tomada no início do mês.