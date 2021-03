Demissão de comandantes não tira apoio militar a Bolsonaro, dizem cientistas políticos

Há 1 hora

A mudança no comando das Forças Armadas anunciada nesta nesta terça-feira (30/3) foi uma tentativa dos generais de desvincular as instituições do governo Jair Bolsonaro, mas não vai alterar o apoio e a participação de militares na gestão do presidente.