Últimos presidentes que entraram em conflito com as Forças Armadas foram depostos, diz historiadora

Há 47 minutos

Os últimos presidentes civis brasileiros que entraram em conflito com as Forças Armadas acabaram depostos.

A historiadora e cientista política Heloísa Starling recorda destes episódios ao comentar à BBC News Brasil sobre as demissões do agora ex-ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva e dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).