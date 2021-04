Coronavírus: Ministério Público do Trabalho vai investigar distribuição de 'kit covid' por empresas revelada pela BBC

Há 58 minutos

O Ministério Público do Trabalho vai investigar a distribuição do "kit covid" por empresas brasileiras revelada por uma reportagem da BBC News Brasil .

Segundo chefes de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de hospitais de referência no Brasil, o uso do "kit covid" tem contribuído de diferentes maneiras para aumentar as mortes no país, como mostrou a BBC News Brasil.