'A gente quebra, mas se reergue se estiver vivo': as palavras do prefeito de Mongaguá após desabafo que viralizou

Há 19 minutos

“Como eu queria sair dessa live e poder ouvir do meu irmão e do meu pai: ‘Eu quebrei. O meu comércio quebrou’. Porque nós já quebramos e com a vida nós conseguimos dar a volta por cima”, afirmou no vídeo que já tinha sido visto mais de 330 mil vezes em apenas uma publicação no Twitter.