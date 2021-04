Deputado é afastado por acusação de importunação sexual contra colega

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou, por unanimidade, a perda temporária do mandato do deputado estadual Fernando Cury (Cidadania).

Em dezembro de 2020, uma câmera flagrou o momento em que Cury passou a mão no seio da colega no plenário. Isso ocorreu durante votação do orçamento do Estado para 2021.