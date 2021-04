Caso Henry Borel: o que se sabe sobre a morte da criança de 4 anos e prisão da mãe e do padrasto

Crédito, Alamy Legenda da foto, Dr Jairinho (saindo do carro) e Monique (à frente na foto), presos nesta quinta, estão sendo acusados de atrapalhar as investigações sobre a morte do filho dela

A Polícia Civil no Rio de Janeiro prendeu temporariamente nesta quinta-feira (8/4) o vereador Dr. Jairinho (Solidariedade) e a namorada dele, Monique Medeiros. Ambos foram presos por atrapalhar as investigações sobre a morte de Henry Borel Medeiros, de 4 anos, que ocorreu no dia 8 de março de 2021.

O menino Henry, filho de Monique e afilhado de Dr. Jairinho, foi encontrado morto no apartamento dela, com diversas lesões graves pelo corpo. Ela e Dr. Jairinho, padrasto do menino, disseram à polícia que o garoto teria sofrido um acidente doméstico no dia.

O laudo do IML, porém, apontou que o garoto sofreu diversas lesões graves em diversas partes do corpo. A perícia apontou ainda que a causa da morte foi uma hemorragia interna e uma laceração no fígado causada por uma ação contundente.

Segundo o delegado responsável pela investigação, Henrique Damasceno, hoje o casal é investigado por homicídio duplamente qualificado. Isso porque foi usada tortura e por emprego de recursos que causaram impossibilidade de defesa da vítima, segundo ele.

Crédito, Renan Olaz/CMRJ Legenda da foto, Dr. Jairinho é vereador no Rio

O delegado disse que a babá do garoto, que tinha um vínculo estreito com o casal, mentiu durante o depoimento. Isso aponta, segundo ele, que houve uma interferência dos investigados.

A investigação também identificou, por meio de capturas de tela de celulares, que a criança sofria uma rotina de sofrimento e agressão nas mãos do casal.

A Polícia Civil disse que o casal deve ser indiciado e, caso o promotor aceite a denúncia, serão denunciados e levados a julgamento.

De acordo com a polícia, Dr. Jairinho também é investigado por agredir a filha de uma ex-namorada dele.

Crédito, Reprodução Legenda da foto, Reprodução de site criado pelo casal para se defender; eles alegam que Henry sofreu um acidente doméstico

Crédito, Reprodução Legenda da foto, Segundo o delegado responsável pela investigação, Henrique Damasceno, hoje o casal é investigado por homicídio duplamente qualificado