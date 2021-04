Para que serve o Censo, que o governo desistiu de realizar em 2021 por falta de verbas

23 abril 2021, 16:43 -03

Crédito, Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias Legenda da foto, Agente do IBGE em campo, em foto de arquivo; Censo que fora adiado em 2020 tampouco será realizado neste ano, informou Ministério da Economia

Esta reportagem foi originalmente publicada pela BBC News Brasil em 25 de abril de 2019 e teve seu primeiro bloco atualizado em 23 de abril de 2021

O Censo de 2021, que já era um adiamento da edição inicialmente prevista para o ano passado e adiada por culpa da pandemia, não vai mais ser realizado neste ano, conforme anúncio do Ministério da Economia.

"Não há previsão orçamentária para o Censo", disse a jornalistas nesta sexta o secretário especial de Fazenda do ministério, Waldery Rodrigues.

"Portanto, ele não se realizará em 2021. As consequências e gestão para um novo Censo serão comunicadas ao longo deste ano, em particular em decisões tomadas na Junta de Execução Orçamentária."

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), responsável pelo Censo, já havia suspendido no início de abril as provas do processo seletivo para 182 mil recenseadores e 17 mil agentes censitários, devido ao corte de 96% já então previsto nos recursos do Orçamento Geral da União para a pesquisa censitária.

O Censo, que desde 1872 mede o tamanho da população e dezenas de outras características dos brasileiros, vinha sendo tema de debates orçamentários desde 2019, antes mesmo da pandemia.

Na época, o ministro da Economia, Paulo Guedes, queixava-se dos altos custos do Censo, dizendo que o IBGE pedira R$ 2,7 bilhões para realizá-lo, e também da quantidade de perguntas, alegando que recenseamentos em países desenvolvidos têm número mais reduzido de questões.

Na ocasião, porém, Guedes se equivocou: disse que o Censo brasileiro tem 360 perguntas, quando na verdade são cerca de 150 no total.

Especialistas em demografia e técnicos do IBGE afirmam, no entanto, que reduzir drasticamente o número de perguntas pode não apenas não trazer a economia de dinheiro desejada, como também gerar apagões de dados demográficos importantes em algumas partes do país - justamente as mais vulneráveis e pobres.

Ao comentar o corte orçamentário do Censo, em março, o ex-presidente do IBGE Sergio Besserman Vianna afirmou à GloboNews que o país estará "jogando dinheiro pelo ralo".

"O impacto é gigantesco. É a perda de eficiência das políticas públicas, do tipo auxílio emergencial e a própria vacinação, mas também nas políticas que independem da pandemia, como política de emprego, onde colocar escolas", afirmou.

Sem os dados do Censo para balizar decisões de alocação de recursos, o governo pode acabar "indo dinheiro para municípios que diminuíram (em termos populacionais) e faltando para municípios que aumentaram. É uma perda completa de eficiência. Significa perder muito mais dinheiro do que seria economizado (com corte orçamentário)."

Crédito, IBGE Legenda da foto, Ausência do Censo vai aumentar a perda de eficiência de políticas públicas, diz ex-presidente do IBGE

A seguir, a BBC News Brasil explica o que é o Censo, quais políticas públicas ele ajuda a orientar e qual o debate em torno da redução de custos.

Para que serve o Censo?

O Censo, explica o próprio IBGE, é a única pesquisa a visitar as casas de todos os brasileiros - são mais de 60 milhões de residências, espalhadas por 5.570 municípios e 8,5 milhões de quilômetros quadrados. "É um trabalho gigantesco, que envolve cerca de 230 mil pessoas, bem diferente da pesquisa amostral, que investiga uma amostra da população e a partir de modelos estatísticos chega à representação do todo", diz o site do instituto.

O IBGE diz que houve 11 Censos no Brasil desde 1872, e o mais recente foi em 2010, o que significa, para muitos pesquisadores e formuladores de políticas públicas, que alguns dados brasileiros estão desatualizados em mais de uma década.

O Censo traz não apenas o tamanho da população brasileira, mas informações sobre frequência à escola e à universidade (e quais disciplinas estão sendo cursadas), saneamento, sustento da família, raça, mortalidade, tipo de moradia, coleta de lixo e fornecimento de energia elétrica, entre outros dados.

Embora outras pesquisas do próprio IBGE consigam obter dados confiáveis a partir de universos menores (as chamadas amostras de população), atualmente é só o Censo que consegue informações minuciosas de todos os municípios brasileiros.

Esses dados servem para embasar diversas pesquisas e políticas públicas, segundo especialistas ouvidos pela reportagem e o próprio IBGE.

"Do ponto de vista econômico, os dados da população ajudam a calcular os gastos (da União) direcionados aos Fundos de Participação do Municípios, dos Estados e da Educação Básica", explicou à News Brasil Rogério Jerônimo Barbosa, pesquisador associado do Centro de Estudos da Metrópole da USP.

Ou seja, a partir dos dados de onde moram os brasileiros, e das diferenças de renda entre eles, é possível calcular quanto cada cidade e Estado receberá de recursos federais.

Crédito, Governo do Estado de SP Legenda da foto, Políticas de moradia e transporte também levam em conta dados populacionais coletados pelo Censo; acima, conjunto Habitacional no Estado de SP

"Mas além de contar a população, o Censo coleta informações necessárias para muitas outras políticas", agrega.

Uso do Censo na educação

"Com ele eu consigo saber o que está acontecendo nas escolas para além do Censo Escolar (feito pelo MEC). Por exemplo, consigo saber quais crianças não estão matriculadas nas escolas, para calcular as taxas de abandono e para traçar um perfil: por que será que elas estão abandonando a escola? São em sua maioria meninos ou meninas? Qual sua renda e onde moram? Só o Censo demográfico coleta esses dados", prossegue Barbosa.

Isso é uma informação crucial para "criarmos políticas em larga escala na educação e para conhecer o país como um todo", afirmou Caio Sato, coordenador do núcleo de inteligência da organização Todos Pela Educação. "Também conseguimos saber se a escolaridade dos brasileiros está ou não aumentando."

Além disso, o Censo consegue detectar a formação universitária dos brasileiros que cursaram o ensino superior e em que essas pessoas estão empregadas.

"Tivemos recentemente uma grande expansão no número de pessoas diplomadas, por conta de uma política de financiamento do ensino superior (por exemplo, via Fies)", afirmou Rogério Barbosa.

"Será que essas pessoas (diplomadas) estão fazendo o que o diploma as capacitou para fazer? Ou o dinheiro do financiamento está sendo jogado fora? Nosso potencial produtivo está sendo desperdiçado? Esses dados estão ultrapassados desde 2010 (ano do último Censo) e vão nos dizer se um dos maiores investimentos recentes do país (de financiamento da educação superior) deu resultados."

Uso do Censo no planejamento

Dados sobre a distribuição, renda e demandas reprimidas da população ajudam gestores públicos a identificar, também, áreas que necessitam de transporte público ou a localização adequada para moradias populares ou para a passagem de grandes obras viárias, como o Rodoanel paulista, por exemplo - indicando a quantidade de desapropriações necessária. Até mesmo a distribuição de pontos de ônibus deve ser embasada em quanta gente eles vão atender.

Embora muitos outros critérios (desde ambientais até políticos) influenciem essas decisões, quando o aspecto censitário não é levado em conta, geralmente essas obras acabam perdendo em eficiência.

Crédito, André Nery/MEC Legenda da foto, Dados do Censo ajudam a traçar panorama de estudantes de escolas, incluindo taxas de abandono

"A distância entre o trabalho e a residência das pessoas por muito tempo não foi levada em conta" no planejamento urbano brasileiro, o que provocou ao crescimento desordenado das cidades, apontou Barbosa. Ele disse, porém, que hoje projetos habitacionais populares consideram a distribuição populacional para definir o local de novas moradias.

O IBGE destaca ainda que, com a medição censitária, "o poder público pode identificar áreas de investimento prioritárias em saúde, educação, habitação, saneamento básico, transporte, energia, programas de assistência à infância e à velhice."

Pobreza, saúde e atenção a minorias

Especificamente para a população idosa, saber onde e como moram os mais velhos pode ajudar no planejamento de futuras políticas públicas, à medida que a população brasileira envelhece. Além disso, é pelos dados do Censo que calculamos a expectativa de vida dos brasileiros, a partir da quantidade de pessoas por cada faixa etária e a taxa de mortalidade em cada faixa.

Técnicos do IBGE ouvidos pela reportagem explicaram, também, que como o Censo é a única pesquisa a ir na casa de todos os brasileiros, acaba sendo a forma mais precisa de sabermos onde estão as pessoas mais pobres e verificar se elas estão tendo acesso a serviços como hospitais, assistência social e até mesmo registro civil - ou seja, se elas têm RG e CPF ou se são "invisíveis" ao Estado brasileiro.

"Sabemos que há lacunas em registro civil, principalmente na região Norte (em áreas indígenas), e precisamos entender se nossos dados estão defasados", afirmou um técnico, que pediu para não ser identificado. "O risco é não descobrirmos onde estão os buracos."

Outros que se tornam mais "visíveis" ao Estado graças ao Censo são os deficientes físicos e intelectuais, disse Caio Sato, do Todos Pela Educação. "Uma pesquisa em menor escala corre o risco de afetar os dados que temos da população com deficiência."

Na área da saúde, embora os dados do Censo não sejam abundantes, houve especialistas que saíram em defesa da manutenção da pesquisa integralmente.

Ainda em 2019, o médico Drauzio Varella destacou a importância da pesquisa censitária.

"O que significa para a saúde do Brasil não realizar ou cortar o Censo? (...) Significa não saber quantas crianças vivem em cada cidade para calcular a quantidade de vacinas necessárias, contra pólio ou sarampo (por exemplo). Significa não saber quantas são as mulheres para planejar a quantidade necessária de equipamentos de mamografia ou outros exames essenciais para a saúde feminina, e não saber quantos idosos vivem em cada cidade para comprar medicamentos para as doenças crônicas".