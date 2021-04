A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

CPI da Covid dirá quantas vidas teriam sido salvas se Bolsonaro 'tivesse acertado a mão', diz Renan

Há 24 minutos

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) diz que a primeira resposta a ser dada pela CPI da Covid é quantas vidas poderiam ter sido salvas no Brasil se o governo do presidente Jair Bolsonaro "tivesse acertado a mão".

Calheiros deve ser oficializado, segundo acordo entre senadores, como relator da CPI que vai investigar "ações e omissões" do governo federal diante da pandemia de coronavírus.

A primeira reunião da comissão está marcada para terça-feira (27/04), quando o senador Omar Aziz (PSD-AM) deve ser escolhido como presidente do colegiado.

O fato de Calheiros ser pai do governador de Alagoas, Renan Filho, tem sido apontado por aliados do Palácio do Planalto como o que deveria ser um impeditivo para que o senador assuma a relatoria, visto que a CPI também investigará repasses a Estados e municípios de verbas federais para saúde.