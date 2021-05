Ataque em creche: o que se sabe sobre ato que matou adultos e crianças em SC

Há 15 minutos

Um homem de 18 anos invadiu uma creche na manhã desta terça-feira (4/5) e matou ao menos cinco pessoas na cidade de Saudades, no interior de Santa Catarina, segundo a Polícia Militar.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o homem estava armado com um facão e atingiu alunos e professores. Dois adultos e três crianças morreram.