Ricardo Nunes: quem é o vice de Bruno Covas que será prefeito em exercício de São Paulo

Há 52 minutos

Após o licenciamento de Bruno Covas para tratar de um câncer no sistema digestivo, Ricardo Nunes assumiu por 30 dias a prefeitura de São Paulo.Nunes tem 53 anos, foi vereador por dois mandatos, é filiado ao MDB e ficou conhecido por sua ligação com empresários da zona sul da capital paulista e com a Igreja Católica.Nunes defendeu, como vereador, que sexualidade não deveria ser tema nas aulas das escolas municipais. Ele também apoiou que as igrejas em situação irregular fossem anistiadas durante a lei de zoneamento, em 2016.Nunes foi da base do ex-prefeito Fernando Haddad (PT) de 2012 a 2016. A partir de então, formou a base tucana até ser candidato a vice-prefeito na chapa com Bruno Covas em 2020.Na época, ele estava preparado para concorrer a um terceiro mandato como vereador.