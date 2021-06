Quem é Nise Yamaguchi, a médica que aconselha Bolsonaro, defende a cloroquina e vai depor na CPI da Covid

Há 12 minutos

A médica Nise Yamaguchi irá depor nesta terça-feira (1/6) na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, que investiga se o governo federal errou no combate à pandemia.

Barra Torres confirmou que houve uma reunião no Planalto na qual foi discutido alterar por decreto a bula da cloroquina, para que o medicamento passasse a ser indicado contra a covid-19.

A reunião já tinha sido mencionada pelo ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), que afirmou ter participado do encontro, no qual uma minuta do decreto foi apresentada.