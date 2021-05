A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

CPI da Covid: como 'isolamento vertical' pode virar arma contra Bolsonaro

Uma das linhas de investigação da CPI da Covid apura se o governo federal adotou a estratégia da imunidade de rebanho, ou seja, a obtenção da imunidade coletiva por meio da infecção da população, no enfrentamento à pandemia.

O senador oposicionista Humberto Costa (PT-CE) afirmou durante a sessão do último dia 11 de maio, em referência ao tema, que “o governo expôs o povo brasileiro à doença e à morte, cometendo um crime de dolo eventual porque sabia que poderíamos chegar nisso”.

O governo não comentou as acusações.

Os parlamentares investigam se o governo tentou implementar o chamado “isolamento vertical”, estratégia em que apenas idosos e pessoas com comorbidades ficam isolados do resto da população, como forma de atingir a imunidade de rebanho.

Quase um ano depois, após alta nas mortes de jovens, ele continuou defendendo a ideia. “Devemos estimular, sim, fazer uma campanha para o idoso, para quem tem comorbidades ficar em casa. E o resto, pessoal, toma as medidas ali que estão sendo usadas no momento, e vamos para o ‘trampo’. Vamos trabalhar”, disse o presidente durante transmissão no último dia 11 de março.