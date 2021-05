FHC e Lula: outros 8 momentos históricos em que o tucano e o petista estiveram juntos

A reaproximação entre os ex-presidentes aconteceu em um almoço na semana passada a convite do ex-ministro Nelson Jobim, próximo a ambos os políticos. Jobim foi ministro da Justiça de FHC e ministro da Defesa de Lula, além de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

Em um debate online na quarta, FHC já dissera que preferiria uma "terceira via", de preferência um candidato do PSDB, mas que votaria em Lula em 2022 se fosse necessário para evitar uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro.