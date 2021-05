Imposto de renda: fim do prazo para declaração e 1º lote de restituicao vêm no mesmo dia em 2021

Há 17 minutos

Em 2021, o último dia para envio da declaração do imposto de renda referente ao ano-base 2020 será também a data do pagamento do primeiro lote de restituições pela Receita Federal: 31 de maio.