Ao menos 85 cidades têm protestos marcados contra Bolsonaro no dia 29 de maio

Matheus Magenta

Da BBC News Brasil em Londres

Há 26 minutos

Crédito, Alan Santos/PR Legenda da foto, Manifestações ocorrem no momento de maior fragilidade política de Bolsonaro

Ao menos 85 cidades brasileiras, incluindo 25 capitais, têm protestos marcados para o sábado (29/5) contra o governo de Jair Bolsonaro (sem partido).

Essa é a primeira vez que grupos como entidades sindicais e movimentos sociais convocam manifestações de rua contra o presidente durante a pandemia. Em janeiro, houve carreatas de grupos de direita e de esquerda pelo impeachment de Bolsonaro.

Atualmente, grupos de esquerda, com reivindicações diversas, ainda se dividem sobre os riscos de os atos acabarem agravando o espalhamento da covid-19 num momento que a doença voltou a avançar no país ou enfraquecendo as críticas às aglomerações promovidas por Bolsonaro.

Grande parte do material de convocação dos atos recomenda o uso de máscara PFF2 (ou N95), além de álcool em gel e distanciamento físico.

A pauta dos atos inclui diversas demandas, como o impeachment de Bolsonaro, a volta do auxílio emergencial de R$ 600, a ampliação das vacinas disponíveis, o fim da violência contra a população negra e a suspensão de cortes de verbas na Educação, das privatizações e da reforma administrativa.

As manifestações previstas em pelo menos 24 Estados e no Distrito Federal ocorrem no momento de maior fragilidade política de Bolsonaro, amplamente criticado por sua condução da pandemia e pela deterioração da economia brasileira.

Segundo a mais recente pesquisa do instituto Datafolha, de 11 e 12 de maio, a aprovação do presidente atingiu o patamar mais baixo de seu mandato.

Ao todo, 24% da população considera o governo ótimo ou bom, uma queda de seis pontos percentuais em relação a março.

Além disso, Bolsonaro aparece atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas intenções de voto para a eleição presidencial em 2022. O petista tem 41% no primeiro turno, e Bolsonaro, com 23%, segundo o Datafolha.

Lugares com protestos previstos

A BBC News Brasil identificou protestos marcados, com diferentes pautas, em ao menos 85 cidades de 24 Estados e no DF. São elas:

AL: Maceió

AM: Manaus, Tefé, Presidente Figueiredo, Itacoatiara e Humaitá

AP: Macapá

BA: Ilhéus e Salvador

CE: Fortaleza e Juazeiro do Norte

DF: Brasília

ES: Vitória

GO: Goiânia e Catalão

MA: Caxias, São Luís e Imperatriz

MG: Belo Horizonte, Barbacena, Caratinga, Divinópolis, Governador Valadares, Itabirito, Juiz de Fora, Mariana, Montes Claros, Ouro Branco, Ouro Preto, Pouso Alegre, São João Del Rei, Uberaba, Uberlândia e Viçosa

MS: Dourados, Aquidauana, Campo Grande e Três Lagoas

MT: Cuiabá e Rondonópolis

PA: Belém, Abaetetuba, Altamira, Castanhal e Santarém

PB: João Pessoa, Campina Grande e Patos

PE: Recife, Caruaru e Garanhuns

PI: Teresina

PR: Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel, Ponta Grossa e Maringá

RJ: Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes

RN: Mossoró e Natal

RO: Porto Velho

RS: Caxias do Sul, Passo Fundo, Porto Alegre, Bagé e Pelotas

SC: Florianópolis, Blumenau e Joinville

SE: Aracaju

SP: São Paulo, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Assis, Campinas, Indaiatuba, Jacareí, Praia Grande, Santos, Taubaté e Ubatuba

TO: Araguaína e Palmas

Reivindicações dos protestos

Há diversas demandas citadas nas convocações para os atos contra o presidente.

Para a CSP-Conlutas, Bolsonaro "é o principal responsável pela extensão e agravamento da pandemia e pela explosão do desemprego e da fome. São inúmeros os seus crimes e a sua prática e discurso tem sido impulsionadora de atrocidades como a chacina do Jacarezinho".

A vacinação no mundo Asset 2 Clique ou toque no mapa Total de doses por 100 pessoas Sem dado 0 10 20 30 40 50+ Ver a tabela Filtrar: Mundo África Ásia Europa Oriente Médio América Latina e Caribe América do Norte Oceania Lugar Doses por 100 pessoas Total de doses Mundo 21,5 1.672.403.570 China 35,5 513.153.445 Estados Unidos 85,4 285.720.586 Índia 13,9 191.719.240 Reino Unido 90,7 60.587.098 Brasil 27,2 57.734.262 Alemanha 53,0 44.385.214 França 48,3 32.625.408 Itália 51,1 30.900.385 Turquia 33,1 27.949.156 México 20,5 26.478.866 Rússia 18,1 26.472.510 Indonésia 9,1 24.790.758 Espanha 51,3 23.962.365 Canadá 55,7 21.026.606 Polônia 47,2 17.866.586 Chile 90,6 17.318.719 Arábia Saudita 37,0 12.882.532 Marrocos 33,8 12.467.071 Emirados Árabes Unidos 122,4 12.104.525 Argentina 24,5 11.067.550 Israel 122,0 10.558.057 Bangladesh 5,9 9.789.875 Japão 6,9 8.778.226 Colômbia 16,2 8.235.482 Hungria 83,2 8.035.628 Holanda 44,4 7.600.981 Romênia 37,8 7.274.491 Bélgica 51,5 5.967.373 Coreia do Sul 10,8 5.539.242 Portugal 50,3 5.127.692 Paquistão 2,2 4.956.853 Grécia 47,1 4.913.334 República Tcheca 43,5 4.658.201 Áustria 51,0 4.592.818 Suécia 45,0 4.543.467 Sérvia 62,8 4.270.016 Filipinas 3,7 4.097.425 Suíça 45,8 3.966.618 Camboja 23,0 3.840.027 República Dominicana 34,3 3.725.377 Austrália 14,1 3.599.964 Cingapura 58,2 3.407.068 Peru 9,5 3.119.261 Dinamarca 52,2 3.025.072 Mianmar 5,5 2.994.900 Tailândia 4,2 2.910.664 Cazaquistão 15,5 2.902.678 Finlândia 48,0 2.661.869 Nepal 9,1 2.644.648 Mongólia 79,4 2.604.563 Uruguai 73,4 2.548.835 Malásia 7,8 2.535.975 Noruega 43,3 2.347.100 Irã 2,8 2.329.379 Eslováquia 42,4 2.315.901 Catar 79,6 2.293.240 Azerbaijão 19,6 1.986.969 Nigéria 0,9 1.929.237 Irlanda 38,9 1.922.913 Equador 10,7 1.893.053 Kuwait 42,6 1.820.000 Sri Lanka 8,2 1.765.378 Etiópia 1,4 1.655.244 El Salvador 25,3 1.642.451 Uzbequistão 4,8 1.600.504 Croácia 38,5 1.581.292 Bahrein 92,9 1.580.103 Lituânia 53,3 1.450.005 Jordânia 13,9 1.419.950 Egito 1,3 1.371.976 Bolívia 11,7 1.371.216 Bulgária 18,1 1.260.683 Costa Rica 24,6 1.251.900 Ucrânia 2,4 1.054.139 Vietnã 1,0 1.011.395 Eslovênia 46,5 965.851 Quênia 1,8 953.954 Panamá 21,8 939.728 Zimbábue 6,1 911.033 Gana 2,7 852.047 Tunísia 6,5 765.751 Angola 2,3 757.535 Cuba 6,6 751.764 Laos 10,0 728.918 Albânia 24,6 708.846 Bielorússia 7,3 685.500 Líbano 9,7 663.878 África do Sul 1,1 642.946 Estônia 48,3 640.802 Letônia 32,5 612.833 Afeganistão 1,4 547.901 Iraque 1,3 520.491 Uganda 1,1 506.787 Senegal 3,0 506.388 Chipre 57,5 504.008 Costa do Marfim 1,8 486.231 Butão 62,5 482.512 Territórios Palestinos 9,3 475.965 Nova Zelândia 9,8 474.435 Malta 106,2 468.829 Maldivas 85,4 461.852 Ruanda 3,1 400.096 Moçambique 1,3 393.105 Guatemala 2,0 352.111 Malauí 1,8 344.647 Omã 6,4 326.269 Venezuela 1,1 316.000 Luxemburgo 49,5 309.633 Paraguai 4,3 304.725 Taiwan 1,3 302.698 Moldávia 7,4 298.553 Sudão 0,7 290.500 Togo 3,3 276.000 Macedônia do Norte 12,5 259.577 Guiné 1,8 236.717 Islândia 67,7 231.109 Maurício 17,3 220.646 Guiné Equatorial 12,5 175.770 Nicarágua 2,5 166.350 Honduras 1,7 163.858 Montenegro 25,0 156.779 Guiana 19,5 153.494 Jamaica 5,2 153.146 Zâmbia 0,8 138.201 Bósnia-Herzegóvina 4,2 136.965 Níger 0,6 134.315 Seicheles 134,4 132.161 Barbados 45,3 130.272 Geórgia 3,2 125.718 Somália 0,8 124.471 Líbia 1,6 106.559 Jersey 96,3 97.366 Fiji 10,4 93.000 Mali 0,4 87.525 Ilha de Man 97,1 82.561 Ilhas Cayman 116,2 76.379 Gibraltar 226,1 76.189 Argélia 0,2 75.000 Tadjiquistão 0,8 72.347 Botsuana 3,0 71.500 Suriname 12,2 71.418 Belize 17,7 70.548 Trinidade e Tobago 4,8 67.478 Namíbia 2,6 66.759 Bermuda 106,9 66.564 Serra Leoa 0,8 64.966 Guernsey 88,7 59.491 Comores 6,7 58.440 Kosovo 0,000 55.237 Quirguistão 0,8 54.101 Libéria 1,0 52.446 Camarões 0,2 50.106 Timor Leste 3,6 47.908 Santa Lúcia 24,7 45.297 San Marino 123,9 42.066 Turcomenistão 0,7 41.993 Bahamas 10,1 39.857 Antigua e Barbuda 40,4 39.519 Congo 0,7 38.268 Lesoto 1,7 36.759 Eswatini 3,0 35.227 Dominica 47,5 34.219 Brunei 7,7 33.850 Andorra 41,8 32.317 Ilhas Turks e Caicos 79,4 30.760 Mônaco 73,0 28.663 Ilhas Faroe 58,6 28.646 Mauritânia 0,6 28.382 Gâmbia 1,1 26.893 Cabo Verde 4,3 24.027 Tonga 22,4 23.712 São Cristóvão e Nevis 40,3 21.459 Samoa 10,4 20.553 Groenlândia 34,9 19.826 Granada 17,3 19.519 Armênia 0,6 19.249 Iêmen 0,062 18.555 São Vicente e Granadinas 16,6 18.417 Liechtenstein 47,1 17.978 Gabão 0,8 17.272 República Democrática do Congo 0,017 15.436 Ilhas Salomão 2,1 14.279 Madagascar 0,049 13.539 Anguilla 88,2 13.235 Djibuti 1,3 13.042 Benin 0,1 12.934 São Tomé e Príncipe 5,6 12.374 Papua Nova Guiné 0,1 11.537 Sudão do Sul 0,067 7.500 Nauru 68,2 7.392 Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha 116,8 7.091 Guiné-Bissau 0,3 5.889 Ilhas Malvinas ou Falkland 126,5 4.407 Síria 0,014 2.500 Tuvalu 20,4 2.400 Montserrat 38,2 1.909 República Centro-Africana 0,014 667 Burkina Fasso 0 0 Burundi 0 0 Chade 0 0 Coreia do Norte 0 0 Eritreia 0 0 Haiti 0 0 Ilhas Cook 0 0 Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul 0 0 Ilhas Pitcairn 0 0 Ilhas Virgens Britânicas 0 0 Kiribati 0 0 Niue 0 0 Tanzânia 0 0 Território Britânico do Oceano Índico 0 0 Toquelau 0 0 Vanuatu 0 0 Vaticano 0 0 Por favor, atualize seu navegador para visualizar o mapa completo Ver mais

Entidades estudantis como a UNE falam em ir para a rua contra cortes orçamentários para a educação e "a iminência de fechamento de universidades e institutos federais que estão sem verbas".

Entenda abaixo algumas das demandas dos grupos que convocam os protestos para 29/5 além do impeachment de Bolsonaro.

- Auxílio emergencial e vacinas

Duas das principais reivindicações dos organizadores são a ampliação da oferta de vacinas contra covid-19 e o aumento do valor do auxílio emergencial.

Desde fevereiro, o país leva de 12 a 14 dias para aplicar 10 milhões de vacinas. Quase 42 milhões de brasileiros receberam a primeira dose e 21 milhões, as duas (cerca de 10% da população). Só que uma em cada cinco cidades têm enfrentado falta de vacinas, segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

Crédito, Agência Brasil Legenda da foto, Grupos cobram volta do auxílio emergencial de R$ 600

Por outro lado, a versão reduzida do auxílio emergencial aprovada para 2021 excluiu quase 20 milhões de brasileiros em situação vulnerável do benefício. Além disso, o auxílio caiu de R$ 600 para R$ 200 neste ano, e manifestantes cobram que o valor volte a ser de R$ 600.

O Brasil encerrou o primeiro trimestre com 14,2% de desempregados, a maior taxa já registrada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na série histórica, iniciada em 2002. São 14,3 milhões de pessoas sem trabalho.

- Verbas para educação

O orçamento das universidade federais está em queda desde 2013, ainda no governo Dilma Rousseff (PT), mas a situação se agravou mais durante os governos Michel Temer (MDB) e Bolsonaro. O aumento das verbas para educação está na pauta de grande parte dos protestos.

No início de maio deste ano, a reitora e o vice-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a maior do país, afirmaram em artigo no jornal O Globo que a instituição poderia fechar as portas no segundo semestre por falta de verbas.

"O orçamento discricionário aprovado pela Lei Orçamentária para a UFRJ em 2021 é 38% daquele empenhado em 2012. Quando se soma o bloqueio de 18,4% do orçamento aprovado, como anunciado pelo governo, seu funcionamento ficará inviabilizado a partir de julho. A UFRJ fechará suas portas por incapacidade de pagamento de contas de segurança, limpeza, eletricidade e água."

Entidades estudantis também criticam os cortes orçamentários de bolsas de pesquisas no ensino superior, o que deixa "residentes, mestrandos e doutorandos sem possibilidade de dar continuidade aos seus trabalhos", segundo a Associação Nacional de Pós-Graduandos.

- Reforma administrativa e privatizações

Parte do material de convocação aos atos faz críticas à proposta de reforma administrativa do governo Bolsonaro.

O texto atual da PEC 32, em tramitação na Câmara dos Deputados, restringe a estabilidade dos funcionários públicos, por exemplo, mas só serão afetadas novas contratações feitas pela máquina pública, sem mexer com salários, carreiras e benefícios de servidores atuais.

A proposta passou pela Comissão de Constituição e Justiça e será apreciada em seguida por uma comissão especial na Casa.

Crédito, REUTERS/Adriano Machado Legenda da foto, Paulo Guedes repetiu diversas vezes o valor de R$ 1 trilhão em seus planos de venda de estatais brasileiras

Outro pilar do programa econômico do governo federal proposto ainda na eleição de 2018 é a privatização de estatais. Essa pauta perdeu força ao longo do mandato de Bolsonaro, o que levou à saída de Salim Mattar, secretário especial de desestatização.

Em balanço divulgado por Mattar em agosto de 2020, operações de "desestatização e desinvestimento" no governo Bolsonaro geraram, por enquanto, R$ 134,9 bilhões. Um valor bem aquém do R$ 1 trilhão em ativos a serem privatizados, segundo Paulo Guedes, ministro da Economia.

Numa tentativa de reverter a imagem de que a agenda de privatizações do governo está parada, Bolsonaro entregou no fim de fevereiro uma medida provisória que busca acelerar a privatização da Eletrobras. O texto foi aprovado pela Câmara em 19 de maio e precisa ser aprovado pelo Senado até 22 de junho para não perder sua validade.