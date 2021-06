'Não participo de nenhum gabinete paralelo', diz Nise Yamaguchi à CPI da Covid

Há 9 minutos

"Não participo de nenhum gabinete paralelo", disse Yamaguchi, apesar de admitir que participou "como convidada" de uma reunião com o comitê de crise interministerial, presidido pelo general Walter Braga Netto.

A médica afirmou que esteve com o presidente "umas quatro vezes" e que nunca teve encontros privados com Bolsonaro.

A Comissão tem investigado quem faz aconselhamento médico e técnico a Bolsonaro sobre a pandemia desde que os ex-ministros da saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich afirmaram na CPI que o presidente não se aconselhava com eles.

Fim do Talvez também te interesse

Nenhum deles ocupou cargo oficial no Ministério da Saúde, mas todos participaram de eventos e reuniões oficiais com Bolsonaro para tratar de assuntos relacionados à pandemia.

Barra Torres afirmou que houve uma reunião no Planalto na qual foi discutido alterar por decreto a bula da cloroquina, para que o medicamento passasse a ser indicado contra a covid-19. Yamaguchi estava presente, segundo Barra Torres e Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), ex-ministro da Saúde, que também falou à CPI sobre o encontro.

A bula acabou não sendo alterada, explicou Barra Torres, porque a Anvisa só pode fazê-lo após análise a pedido dos fabricantes dos remédios - o que não aconteceu no caso da cloroquina, já que o remédio não tem eficácia comprovada no combate à covid-19.

Imunidade de Rebanho

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) exibiu dois vídeos em que Yamaguchi defendia a tese de criação de imunidade de rebanho sem vacinas no caso das vacinas.

A estratégia foi levantada como possibilidade no início da pandemia e consiste em tentar atingir imunidade de grupo — quando a maioria da população têm anticorpos contra o vírus — sem vacinas, através da contaminação do maior número possível de pessoas. Em pouco tempo, no entanto, estudos mostraram que a consequência dessa estratégia eram milhares de mortes.