CPI da Covid: quase 1 mês após ser criada, secretaria da qual Luana Araújo foi removida ainda está sem comando

Queiroga negou ter havido pressão do Planalto para não nomear infectologista

A última ocupante da função foi a infectologista Luana Araújo, que depôs na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid na quarta-feira (2/6). Ela ficou só dez dias no posto.

Araújo foi anunciada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no dia 12 de maio, e dispensada no dia 22, antes mesmo de ser formalmente nomeada.

Ao ser questionada pelos senadores sobre o motivo de sua saída, Araújo explicou que sua nomeação não teria sido aceita internamente no governo federal.

"O ministro disse que lamentava, mas que meu nome não ia passar pela Casa Civil", disse ela, acrescentando depois que não sabia se a indicação teria sido vetada especificamente por essa pasta, mas que fazia essa referência porque imaginava ser assim que as indicações são avaliadas.

Em seu depoimento, Araújo contou que tentou formar uma equipe própria na secretaria, mas seus convidados resistiram a assumir cargos no governo federal.

Primeira indicada a não chegou a assumir

Marcelo Queiroga anunciou a criação de uma secretaria para lidar especialmente com o combate à pandemia em 24 de março, no dia seguinte à sua posse.

O governo federal foi bastante criticado por só ter criado essa secretaria mais de um ano depois do início do surto global de covid-19. A subpasta da Saúde ficaria encarregada de centralizar os esforços no combate à pandemia.