Incerteza sobre punição a Pazuello gera temor de ‘anarquia militar’

Há 30 minutos

Pazuello no ato de apoio a Bolsonaro; Exército ainda discute se haverá punição

O alto Comando do Exército enfrenta um dilema: punir o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, por sua participação em ato em apoio ao presidente da República e bater de frente com Jair Bolsonaro, ou fazer vista grossa para sua infração disciplinar e dar um sinal à tropa de tolerância à indisciplina e à manifestação política.

Para dificultar a equação, o presidente, como comandante supremo das Forças Armadas, tem a prerrogativa de anular uma eventual punição. Caso isso ocorra, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) irá à Justiça pedir que Pazuello seja punido, já anunciou o presidente da instituição, Felipe Santa Cruz.

Uma decisão do comando do Exército é aguardada para os próximos dias e poderá ser determinante para estimular ou reverter a crescente politização dos quartéis, afirmam especialistas em Forças Armadas ouvidos pela BBC News Brasil.

Dias antes, em 23 de maio, o ex-ministro da Saúde subiu em um carro de som ao lado de Bolsonaro no Rio de Janeiro, agradeceu o apoio do público e elogiou o presidente.

A atitude desrespeitou o Regulamento Disciplinar do Exército, que proíbe o militar da ativa de se manifestar publicamente a respeito de assuntos de natureza político-partidária sem que esteja autorizado previamente.

Para o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo (PSB), que ocupou o cargo no governo Dilma Rousseff, a punição a Pazuello é necessária para proteger dois princípios fundamentais para o funcionamento das Forças Armadas: disciplina e hierarquia.

Ele diz que as Forças Armadas não podem ter atuação política porque são uma instituição armada com função constitucional de defender a pátria.

"Caso contrário, você teria um ator político armado disputando espaço com os demais atores, partidos, sindicatos, ONGs, associações", explica.

"Então, seria uma deformidade completa na vida política do país a presença de um ator disputando espaço com outros atores da vida civil com essas condições: tendo quartéis, fuzis, tanques, aviões, navios de guerra", reforça.