'Ele escala o ministério, eu escalo a seleção': o técnico do Brasil que peitou o presidente

Há 21 minutos

Um país altamente polarizado às vésperas de uma competição de futebol, um técnico da seleção brasileira com posicionamento político crítico ao governo, uma crise entre dirigentes desportivos e uma relação muito próxima entre o mundo do futebol e militares.

O cenário descrito acima é o Brasil de 1970 — quando a seleção brasileira era comandada pelo técnico João Saldanha (1917-1990) e o Brasil estava no auge do regime militar, sob a presidência de Emilio Garrastazu Médici (1905-1985).

A atual crise na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em meio a um conflito que envolve diversas partes — os jogadores da Seleção, o técnico Tite, os dirigentes da CBF e o presidente Jair Bolsonaro — sobre a realização da Copa América no Brasil trouxe à tona a memória de um dos episódios mais famosos da relação entre futebol e política no país, que culminou na demissão do treinador Saldanha (leia mais sobre a crise atual no fim desta reportagem).

'Melhor time de todos os tempos'

Em março de 1970, o Brasil se preparava para embarcar para o México, onde disputaria — e acabaria conquistando — a Copa do Mundo daquele ano. O supertime de 1970, de jogadores como Pelé, Tostão e Rivelino, é até hoje lembrado como uma das maiores seleções (ou a maior, segundo muitas votações) de todos os tempos. Comandada por Zagallo, a seleção brasileira venceu todos os jogos que disputou na Copa de 1970 e goleou a Itália por 4 a 1 na final, disputada no Estádio Azteca, na Cidade do México, no dia 21 de junho de 1970.

Saldanha era muito popular entre os torcedores brasileiros devido a suas crônicas esportivas. Ele foi convidado para assumir o comando da seleção brasileira em 1969, ainda durante o governo do general Artur da Costa e Silva (1899-1969), com a tarefa de fazer o torcedor esquecer do fracasso brasileiro na Copa de 1966.

E em pouco tempo formou um time considerado imbatível na época. As "feras do Saldanha" — como era conhecido o time que tinha Carlos Alberto Torres, Gérson, Jairzinho, Pelé e Tostão — venceram todas as seis partidas que disputaram nas Eliminatórias, se tornando uma sensação entre torcedores e imprensa, com seu futebol ofensivo e envolvente.

Na mesma medida que colecionava sucessos, Saldanha acumulava desavenças e polêmicas, por conta de sua personalidade explosiva. Ele foi apelidado de "João Sem Medo" pelo jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues (1912-1980). Chegou a declarar que Pelé estava jogando mal por conta de uma miopia, levando alguns a especularem que ele cortaria o astro internacional da seleção brasileira. Em uma desavença com o técnico do Flamengo Dorival Knipel, conhecido como Yustrich, Saldanha invadiu a concentração da equipe carioca brandindo uma arma.

Com alta popularidade, Saldanha falou abertamente sobre a prisão, tortura e morte de ativistas de oposição ao governo brasileiro, em uma entrevista que concedeu a jornais franceses durante sua visita ao México, no começo de 1970, quando foi participar do sorteio dos grupos e conhecer as instalações da Copa daquele ano.

Saldanha afirmou que no Brasil havia cerca de 3 mil presos políticos, 300 torturados e "não sei quantos mortos" pelo regime militar — e suas declarações foram publicadas no jornal Le Monde . Na época, a imprensa brasileira vivia sob intensa censura prévia, e esse assunto não era noticiado no Brasil.

Também no começo de 1970, o cronista esportivo Armando Nogueira, do Jornal do Brasil , noticiou que o presidente Médici — conhecido por frequentar os estádios e adorar futebol — era fã do atacante Dadá Maravilha, e que teria confidenciado a um militar do Exército que queria ver o atacante convocado como reserva.

Duas semanas depois da declaração, no dia 17 de março, Saldanha foi demitido da Seleção brasileira e trocado por Zagallo. A saída do técnico aconteceu dois meses antes da estreia do Brasil no México. Saldanha comandou o Brasil por 17 partidas: venceu 14, empatou uma e perdeu duas.

Presidente Médici, ao centro com a taça da Copa do Mundo, recebeu Zagallo e todos os jogadores tricampeões no Palácio do Planalto

Zagallo acabou convocando Dadá, que se sagrou campeão mundial no México como reserva, sem ter atuado em nenhuma partida. Ambos estiveram no Palácio do Planalto na volta do Mundial, onde foram recebidos, junto com toda a seleção brasileira, por Médici durante a festa da conquista do tricampeonato.