CPI da Covid: Não há evidência comprovada da eficácia da cloroquina contra coronavírus, diz Queiroga

Há 1 hora

Médico e presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Queiroga é o quarto ministro à frente da pasta durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ele assumiu o ministério em março deste ano, após a saída do ex-ministro Eduardo Pazuello e em meio a um pico de mortes e contaminações por covid-19.

No Brasil, no entanto, há médicos que defendem o uso do remédio, apesar de as sociedades científicas mais respeitadas já terem se posicionado contra. O CFM (Conselho Federal de Medicina) afirmou que o uso ou não é decisão individual dos médicos.