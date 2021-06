CPI da Covid: número 2 de Pazuello nega que Ministério da Saúde tenha comprado cloroquina para doença

Crédito, Marcos Oliveira/Agência Senado Legenda da foto, Coronel da reserva, Antônio Elcio Franco foi o número dois do ex-ministro Eduardo Pazuello entre junho de 2020 e março de 2021

O ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, disse à CPI da Covid que o governo não comprou cloroquina para tratamento de covid-19 em 2020 e negou que tenha havido interrupção nas negociações para compra de vacina. Segundo Franco, a cloroquina foi adquirida para tratamento de malária.

"Identificamos que, para atender ao programa antimalária, em 30 de abril em 2020, foi assinado um termo com a Fiocruz no valor de R$ 50 mil visando a aquisição desse fármaco para o programa antimalária", disse Franco à CPI.

Bolsonaro tem defendido o uso da cloroquina contra covid-19 desde o início da pandemia como prevenção ou tratamento precoce, apesar de não haver evidências científicas da sua eficácia. No enanto, Franco disse que o termo "kit de tratamento precoce" não era usado no ministério.

Apesar da negativa do secretário, mais de 3 milhões de de comprimidos de cloroquina foram desviados pelo ministério do tratamento de malária para uso contra cloroquina, segundo reportagem da Folha de S. Paulo.

Franco negou que esse contingente tenha sido usado no tratamento de covid-19 e informou que, pelos cálculos do governo, são usados por mês no Brasil 3,4 milhões de comprimidos de cloroquina por pacientes em tratamento contra lúpus, malária e artrite reumatoide.

Coronel da reserva, Franco foi o número dois do ex-ministro Eduardo Pazuello entre junho de 2020 e março de 2021. Atualmente é assessor especial da Casa Civil da Presidência da República.

CoronaVac

Franco afirmou que o ministério não fechou contrato com o Instituto Butantan para aquisição de vacinas em 2020 porque o estudo da fase 3 da vacina não tinha sido concluído e por questões legais, que foram resolvidas em janeiro de 2020.

O ministério, no entanto, havia fechado contrato de encomenda tecnológica com a Fiocruz e a farmacêutica AstraZeneca antes da fase 3 e antes da aprovação Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Sobre essa diferença de tratamento, o ex-secretário afirmou que a vacina da AstraZeneca "era uma das mais avançadas na fase 3 de estudos clínicos e era uma tecnologia inovadora" e que, por isso, o governo poderia fazer um contrato de encomenda tecnológica, assumido o risco desse tipo de transação.

"Não era o caso (da vacina) do Butantan, por ser uma tecnologia que o Butantan já dominava", disse Franco. "Essa aquisição foi feita da forma como com os demais imunizantes que o Butantan fornecia, conforme a legislação, um processo de licitação."

Franco disse ainda que após a edição da medida provisória 1026, que tratava da compra de vacinas, em 6 de janeiro, a compra da CoronaVac foi efetivada.

O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou em maio à CPI que o governo rejeitou três ofertas de vacinas em 2020. O Instituto precisava da garantia de que o governo faria a compra para poder importar insumos.

Crédito, Edilson Rodrigues/Agência Senado Legenda da foto, Franco foi o funcionário do ministério que negociou também com a Pfizer durante as tratativas sobre compra de vacinas

Franco negou que tenha havido interrupção das tratativas com o Butantan em outubro de 2020, após Bolsonaro dizer publicamente que "mandou cancelar" compromisso de compra. Dimas Covas afirmou à CPI que as negociações estavam indo bem até a fala de Bolsonaro.

"A partir deste ponto, é notório que houve uma inflexão", disse Covas. "No outro dia de manhã, quando ainda haveria conversas adicionais, essas conversas adicionais não aconteceram porque o presidente (Jair Bolsonaro) disse que não haveria continuação nesse processo."

À CPI, Pazuello havia afirmado que as falas do presidente não interferiram nas tratativas. Essa versão foi contraposta por Covas. Ele disse que após a fala de Bolsonaro o compromisso do governo com o Butantan "ficou em suspenso".

"De fato, eu nunca recebi um ofício dizendo que a intenção de compra não valia mais, mas na prática não houve avanço, as negociações foram interrompidas", disse. "Enquanto o isso o governo fez diversas tentativas de compra de vacinas internacionais, e não da que estava sendo produzido em solo nacional."

Élcio Franco disse que não entendeu as falas de Bolsonaro como uma ordem e contradisse Covas, dizendo que não houve interrupção das tratativas com o Butantan. Questionado se, então, o Butantan estava mentindo, Franco disse que acredita que foi "uma diferença de percepção".

O ex-secretário negou ainda que o governo federal pudesse ter apoiado financeiramente o desenvolvimento desta vacina, porque isso estava sendo realizado na China, e refutou que a vacinação co a CoronaVac poderia ter começado em dezembro, como Covas afirmou, porque essa vacina só obteve a autorização para uso emergencial pela Anvisa em 17 de janeiro.

Vacina da Pfizer

Franco foi o funcionário do ministério que negociou também com a Pfizer durante as tratativas sobre compra de vacinas. O governo recusou diversas ofertas de 70 milhões de doses feitas pela Pfizer em 2020, segundo o CEO da empresa na América Latina, Carlos Murillo.

A Pfizer enviou ao todo 53 e-mails ao governo brasileiro em 2020, segundo dados revelados pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Enviou também uma carta sobre as ofertas ao presidente Jair Bolsonaro, que nunca foi respondida.

Pazuello prestou depoimento à CPI em maio e negou que o governo tenha ignorado contatos da Pfizer. Disse que o contrato não foi fechado por cláusulas contratuais "leoninas" e por falta de aprovação da Anvisa.

Crédito, Marcos Oliveira/Agência Senado Legenda da foto, A Pfizer enviou ao todo 53 e-mails ao governo brasileiro em 2020, segundo dados revelados pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

Murillo, da Pfizer, afirmou que as condições oferecidas ao governo brasileiro eram as mesmas feitas a outros países. Diversos deles, incluindo os EUA, fecharam contrato com a empresa antes da aprovação de suas vigilâncias sanitárias.

O valor das doses oferecidas ao Brasil, de US$ 10, era metade do valor cobrado de países desenvolvidos.

Os senadores consideraram que o depoimento de Pazuello não foi esclarecedor o suficiente e aprovaram sua reconvocação, ainda sem data.

Sobre esta vacina, Franco afirmou que havia uma grande incerteza em torno do sucesso de sua pesquisa. "Estávamos acompanhando os estudos clínicos de fase 3, que são considerados um cemitério de vacinas, e era uma tecnologia inovadora, não havia no mundo nenhuma vacina do mundo com essa plataforma."

Questionado sobre sua manifestação pública de quer o governo federal não tinha intenção de editar normas legais para viabilizar a compra desta vacina, o que depois acabou sendo feito por iniciativa do Congresso, por meio da lei 14.125, Franco disse que fez isso para pressionar a empresa a ceder em suas exigências, entre elas uma cláusula que previa que o governo se responsabilizaria por danos à saúde causados pela vacina.

"Da mesma forma que a Pfizer nos pressionava, foi uma forma de pressiona-los, e eles não cederam em nada", disse Franco.