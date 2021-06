CPI da Covid: o que muda para as 14 testemunhas que se tornaram investigadas pela comissão

Foro privilegiado

"Se o presidente Bolsonaro for indiciado, por exemplo, ele só pode ser indiciado no STF. Se isso acontecer com um governador, no STJ. Um prefeito, no Tribunal de Justiça do Estado dele. Se for um empresário ou médico é o juiz da cidade onde aconteceu o crime que vai julgá-lo. Esse próximo passo vai depender se eles têm foro (privilegiado) ou não", afirmou o professor do Mackenzie.