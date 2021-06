A favela que está combatendo a covid-19 e o desemprego de jovens ao mesmo tempo

"Por conta da pandemia, procurar emprego está sendo algo quase impossível, porque as empresas estão fechando as portas, estão diminuindo o número de funcionários", lamenta o jovem. "A gente espera semana após semana, sem resposta."

Mesmo antes da covid-19, os mais jovens sempre enfrentaram a maior dificuldade para encontrar trabalho no Brasil, diante da competição com milhões de outros desempregados, muitos deles, mais experientes.

A pandemia agravou essa situação, com a taxa de desemprego para pessoas com idades entre 18 e 24 anos tendo passado de 23,8% no quarto trimestre de 2019, para 29,8% ao fim de 2020, com mais de 4 milhões de jovens adultos em busca de emprego.