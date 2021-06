Caçada a Lázaro virou 'Big Brother' com cobertura sensacionalista que atrapalha polícia, diz criminóloga

Centenas de policiais, cães farejadores, helicópteros e radares com sensor de temperatura à procura de um homem suspeito de matar uma família e aterrorizar cidades na zona rural de Goiás e no Distrito Federal.

Como se não bastasse, a deputada federal Magda Mofatto (PL-GO) publicou nas redes sociais um vídeo em que aparece com um fuzil dentro de um helicóptero e promete prender o foragido Lázaro Barbosa, de 32 anos.

Em 22/06, as buscas completaram duas semanas da morte de quatro pessoas da mesma família. Cláudio Vital, 48, e dois filhos, um de 21 anos e outro de 15, foram encontrados em casa com marcas de tiros e facadas, segundo a polícia. A mãe dos jovens, Cleonice Andrade, 43, foi achada morta três dias depois em um córrego. Para os policiais, Lázaro a sequestrou e a matou com um tiro na cabeça.