Ao vivo: Osmar Terra fala à CPI da Covid

Há 38 minutos

A suspeita de que existe um gabinete paralelo surgiu na CPI quando o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta afirmou que o presidente não se aconselhava com ele e deveria receber orientações de outras pessoas.

Segundo o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), o problema não é o presidente se aconselhar com outros nomes que não o ministro, mas a postura negacionista das pessoas que fazem parte do grupo.

Com formação em medicina, Terra é conhecido por suas opiniões pouco ortodoxas na área e por defender posições sem comprovação científica. Ele defende, por exemplo, o uso da cloroquina em pacientes com covid - sendo que não há evidências de que o remédio funcione contra a doença.

Os senadores da CPI investigam se as políticas públicas promovidas pelo governo Bolsonaro foram influenciadas por conselhos do "gabinete paralelo" e por teses como as defendidas por Terra.