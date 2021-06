Lázaro Barbosa: na véspera de ser morto, disse que daria 'tiro na cara' dos policiais

Lázaro Barbosa, foragido havia 20 dias, foi morto a tiros na manhã desta segunda pela força-tarefa que atuava para encontrá-lo. A operação envolveu 270 policiais, entre civis, militares e federais, além do auxílio de cães farejadores e aeronaves.

Ao longo dos vários dias de fuga, Barbosa passou por várias chácaras na região, fez reféns e baleou pessoas, segundo a polícia. O secretário da Segurança de Goiás, Rodney Miranda afirmou que, um dia antes de ser morto, Lázaro foi até a casa da ex-sogra e da ex-mulher, em um bairro na periferia de Águas Lindas, em Goiás."Ele foi até lá para encontrar com elas. Estávamos monitorando, logicamente. Tentamos já pegá-lo ali mesmo. Ele chegou a ameaçar alguns policiais dizendo que se entrassem na mata atrás dele, ele daria tiro na cara", afirmou.

"Depois que prendemos uma parte das pessoas que estavam acobertando ele, o Lázaro saiu da zona de conforto e nós apertamos o cerco. Temos filmagens que vamos mostrar de que ele estava armado. Ele foi para o mato e fizemos o cerco. Ele tentou fugir e do cerco e confrontou a equipe do Major Edson. Na hora da abordagem, ele descarregou a pistola em cima dos policiais e não tivemos outra alternativa se não revidar. Um trabalho coletivo que terminou sem nenhum policial ferido", afirmou o secretário.

Além de uma pistola, a polícia disse que Lázaro carregava R$ 4.400 no bolso. Segundo o secretário da Segurança, o fugitivo foi socorrido com vida após ser baleado, mas morreu no hospital.