A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

A gente precisa falar sobre o Afeganistão

Há 19 minutos

20 anos depois do ataque de Osama Bin Laden às torres gêmeas, os EUA arrumam as malas para abandonar o seu conflito mais longo e caro da História.

Neste vídeo, Ricardo Senra e Elisa Kriezis conversam com um dos raros correspondentes internacionais que conseguiu entrar em um território dominado pelo Talebã e falar com seus líderes.

Por que tem gente que apoia os extremistas? O que prometem os talebãs? Como se financiam e o que têm em comum com milícias brasileiras? O que dizem os chefes do Exército dos EUA e do governo afegão?