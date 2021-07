Enem 2021: 6 pontos para não errar na inscrição e datas para ficar de olho

Há 10 minutos

Crédito, Luis Fortes/MEC Legenda da foto, Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior

As inscrições estão abertas para a edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), porta de entrada para grande parte dos cursos universitários do Brasil e até alguns do exterior.

Listamos a seguir seis pontos-chave para ter em mente na inscrição e nos preparativos para as provas, bem como datas das quais você não pode esquecer:

14 de julho

É a data final, até às 23h59, para as inscrições ao Enem 2021, pelo site do Inep, órgão do Ministério da Educação responsável pelo Enem.

O prazo vale para quem quer se inscrever tanto ao Enem impresso (em papel) ou digital (aplicada em computador especial no local da prova).

Pela primeira vez, as provas em papel e digital serão iguais e aplicadas nos mesmos dias.

Neste ano, há um número limitado de vagas por Estado e município (totalizando 101.100 vagas) para o Enem digital, mas o objetivo é que, até 2026, todas as provas do exame sejam aplicadas nesse formato - que é considerado de logística mais fácil.

Um ponto importante: o Enem digital só está disponível para quem já concluiu o ensino médio ou vai concluir em 2021.

Treineiros, portanto, têm necessariamente de prestar o Enem impresso.

Crédito, Marcello Casal Jr/ Ag Brasil Legenda da foto, Pela primeira vez, provas digitais e impressa serão no mesmo dia e iguais no Enem 2021

O que ter em mãos (e em mente) na inscrição

Documentos: Para se inscrever (eis novamente o link de inscrição aqui) , o participante coloca seu número de CPF, data de nascimento e preenche seus dados pessoais e socioeconômicos. Também escolhe se prefere prestar prova de Inglês ou Espanhol como Língua Estrangeira.

O participante vai precisar também de uma cópia digitalizada (frente e verso) de um documento oficial que tenha foto (CNH, RG, passaporte, por exemplo).

Foto: A inscrição exige uma foto atual, nítida, colorida, de fundo claro e individual do participante. A foto deve ser da cabeça aos ombros e o participante não pode estar de óculos escuros nem boné.

Muitos alunos ficam inseguros com suas fotos e acabam deixando esse ponto para a última hora ou esquecendo dele, explica Vinicius de Andrade, criador do Projeto Salvaguarda, que ajuda jovens de escolas públicas no acesso a cursos superiores.

A dica, então, é não deixar isso para última hora, nem esquecer - sob risco de não conseguir concluir o cadastro. "Digo aos alunos que não tem segredo: é só uma foto básica, com fundo claro, para provar que você é você", explica Andrade.

Criar cadastro: o participante vai precisar criar um cadastro e senha para a Página do Participante do Enem, no site sso.acesso.gov.br. É com esse cadastro que o inscrito vai poder acompanhar sua inscrição, local de prova etc. E também fazer eventuais alterações de dados cadastrais - além de checar os resultados do exame, quando for a hora.

19 de julho

É a data final para pagar os R$ 85 da taxa de inscrição, no caso de alunos que não são isentos (quem tem direito à isenção: alunos que fizeram todo o ensino médio na rede pública, que cursam o último ano do ensino médio na rede pública, que são ou foram bolsistas em escolas particulares ou que são inscritos no CadÚnico do governo federal).

Vale lembrar que o período para pedir isenção da taxa já passou, e os resultados foram divulgados em 25 de junho (estão disponíveis na Página do Participante).

Crédito, Marcello Casal Jr/ Ag Brasil Legenda da foto, Participantes usando máscaras no Enem 2020; equipamento de proteção será obrigatório também em 2021

Quem precisa pagar a taxa deve ter em mente que só depois do pagamento a inscrição no Enem é, de fato, finalizada.

Cartão de Confirmação da Inscrição

Após fazer seu cadastro e concluir sua inscrição, o participante vai receber (em data ainda a ser definida) o Cartão de Confirmação de Inscrição, com os detalhes da prova, hora e local etc.

A recomendação do Inep (órgão do Ministério da Educação responsável pelo Enem) é que o participante imprima esse cartão e leve ele consigo no dia da prova.

21 e 28 de novembro

São as datas previstas para o Enem 2021 (como dito acima, tanto para a versão impressa quanto para a digital).

O primeiro dia será dedicado a Linguagens, Redação e Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia).

O segundo dia será das provas de Matemática e Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia).

Cada uma dessas provas vai ter 45 perguntas de múltipla escolha.

Proteção contra a covid-19

Até o momento, a determinação prevista no edital do Enem 2021 é de que será obrigatório o uso de máscaras nas provas do exame, igual à edição de 2020. Ainda não está claro se haverá restrições à ocupação das salas, como houve no ano passado.