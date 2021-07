A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

A crise que deixou cataratas do Iguaçu irreconhecíveis e ameaça país de falta d'água e apagão

Nos últimos dias, imagens de um dos principais cartões postais do Brasil causaram choque e preocupação.

As cataratas do Iguaçu, famosas pela força e pela quantidade das águas, estavam irreconhecíveis, de tão secas.

Meteorologistas dizem que o baixo fluxo se deve à falta de chuvas no Paraná, Estado onde ficam as nascentes do Iguaçu e que é atravessado pelo rio.