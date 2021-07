CPI da Covid: o momento em que presidente da comissão manda prender ex-diretor do Ministério da Saúde

O presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), determinou a prisão do diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, sob acusação de que ele teria mentido em seu depoimento.

A versão do ex-diretor de Logística é que estava tomando um chope com um amigo quando Dominguetti chegou de surpresa no restaurante em companhia do tenente-coronel Marcelo Blanco, ex-assessor do Ministério da Saúde.