A vida em Londres de Alice, a menina de 2 anos que 'fala difícil'

Há 10 minutos

Alice acabou de completar 2 anos, mas pronuncia tão bem essas palavras enormes que passou a viralizar com vídeos nas redes sociais.

Como costuma ocorrer com outras crianças, os vídeos começaram a ser gravados desde que Alice nasceu e são compartilhados com amigos e familiares por meio de redes sociais e aplicativos de conversa.

O processo de aquisição da linguagem de Alice ganhou força por volta dos oito meses de idade, quando tentava falar a palavra batata, balbuciando “tatáta”. Com um ano e um mês, passou a tentar repetir todas as palavras que ouvia em casa e falar frases com diversas palavras.