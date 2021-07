Quem é Mia Khalifa, ex-atriz pornô citada na CPI que 'se ofereceu' para ajudar o Brasil

A ex-atriz pornô libanesa Mia Khalifa, de 28 anos, foi um dos assuntos que dominaram as redes sociais no Brasil nos últimos dias.

Com quase 25 milhões de seguidores no Instagram, ela causou um furor ao responder o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) dizendo que está "a caminho" para depor na CPI da Covid.

Randolfe tinha dito que, em vez de negociar com o Butantan, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello negociou vacinas da CoronaVac com uma empresa de produtos eróticos.

A atriz respondeu com a seguinte mensagem: "Vocês estão em crise… Estou a caminho". A mensagem já tinha recebido mais de 53 mil curtidas até a tarde desta segunda-feira (19/7).

Ameaças do Estado Islâmico

A cena pornográfica causou polêmica, mas Mia chegou a receber ameaças do grupo extremista Estado Islâmico (IS).

"Foi algo como: "Você é linda, gostaria de fazer uns trabalhos como modelo? Bem, é que você tem um corpo lindo. Mais tarde, quando fui ao estúdio, encontrei um lugar muito respeitável, magnífico, em Miami, na Flórida. Era limpo. Todo mundo que trabalhava lá era simpático. Todos os quartos eram decorados com fotos de família. Como se não fosse nada duvidoso ou que me deixasse desconfortável", disse.

Apesar de sentir medo, Mia conta com humor como reagiu à ameaça do grupo extremista Estado Islâmico.

Mia Khalifa gerou polêmica entre muçulmanos por vídeo pornográfico em que aparecia com véu islâmico

"Sinto como se as pessoas pudessem ver através da minha roupa e me sinto profundamente envergonhada. Tenho a sensação de que perdi direito a toda a minha privacidade. E perdi, porque estou a um clique de distância no Google."