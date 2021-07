O que se sabe do 'apagão do CNPq' que deixou cientistas sem acesso ao currículo Lattes

Há 42 minutos

Sistemas essenciais para o andamento das pesquisas e das bolsas acadêmicas geraram estão fora do ar há quatro dias

Desde 24 de junho, cientistas brasileiros relatam dificuldade para acessar o currículo Lattes e diversos sistemas de informática do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O órgão, vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), está entre as principais agências de fomento à pesquisa no país e suas plataformas online são essenciais para a concessão de bolsas aos estudantes e para a coordenação de estudos entre diferentes grupos espalhados pelo Brasil e pelo mundo.

Nas redes sociais, os cientistas estão usando o termo "apagão do CNPq" para se manifestar sobre a situação e contar como o trabalho deles é prejudicado por essa indisponibilidade.

O neurocientista Stevens Rehen, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por exemplo, disse no Twitter que a situação representa "uma metáfora cruel para o que vive toda a comunidade científica brasileira diante de um governo que não acredita em ciência".

Em nota enviada à BBC News Brasil, o CNPq informou que já identificou a causa do problema e que está tomando as providências para resolver a pane.

Qual o tamanho do problema?

Descrita genericamente como um "Linkedin dos cientistas", trata-se de um site que reúne toda a trajetória acadêmica dos pesquisadores brasileiros (ou de estrangeiros que têm alguma relação com nosso país).

Professores e estudantes cadastram ali as informações sobre a produção acadêmica, as pesquisas em andamento ou finalizadas, os artigos publicados, as bolsas conquistadas, entre muitos outros detalhes.