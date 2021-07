Frio histórico: o que se sabe das 2 mortes na madrugada mais gelada em 5 anos em SP

Há 25 minutos

A primeira é a de um homem de 65 anos, encontrado morto às 23h de quarta-feira na rua Araguaia, no bairro do Pari, no Centro de São Paulo, informa a Secretaria de Segurança Pública do Estado.