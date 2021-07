O que se sabe sobre o incêndio de grandes proporções que atinge acervo da Cinemateca em SP

Local tem o maior acervo cinematográfico da América do Sul

Um incêndio de grandes proporções atingiu o local onde fica guardado parte acervo da Cinemateca Brasileira, na Vila Leopoldina, na Zona Oeste de São Paulo no início da noite de quarta-feira (29/7).

Em entrevista à TV Globo, o major do Corpo de Bombeiros Marcos Palumbo afirmou que a pessoa que acionou a emergência disse que o fogo começou no teto do galpão.