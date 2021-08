Rebeca Andrade conquista ouro e entra para a história da ginástica artística no Brasil

Há 10 minutos

Rebeca Andrade fez história neste domingo (01/08). Ela conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil na história da ginástica artística feminina nas Olimpíadas, durante competição do salto.

A brasileira foi a única entre as competidoras a conseguir média acima de 15,000 no salto neste domingo. A americana Mykayla Skinner conquistou a prata (14,916). O bronze ficou com a sul-coreana Seojeong Yeo (14,733).