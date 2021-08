Silvio Santos sempre viu política como forma de garantir negócios, diz biógrafo

Crédito, Divulgação/SBT Legenda da foto, Silvio Santos no cenário de seu programa dominical no SBT, em julho de 2021, após retomar as gravações suspensas por mais de um ano por causa da pandemia de covid-19

Silvio Santos não gosta de conceder entrevistas e costuma vetar filmes e livros sobre sua trajetória.

A última dessas restrições aconteceu em dezembro de 2020, quando o apresentador completou 90 anos e proibiu que o SBT exibisse um programa especial para celebrar o aniversário de seu fundador.

Mas Silvio agora surpreendeu seus telespectadores ao deixar que o canal exibisse pela primeira vez, em 8 de agosto, um documentário sobre sua vida produzido em 2015, sob encomenda da esposa e das filhas por ocasião dos 85 anos do apresentador.

Disponível no YouTube, o documentário resgata preciosidades do acervo do Homem do Baú e reúne entrevistas inéditas com personalidades que, assim como o retratado, não costumam falar à imprensa, como o cantor Roberto Carlos, o bispo Edir Macedo, dono da TV Record, e o apresentador Fausto Silva.

Há também depoimentos de celebridades que morreram desde que o filme foi rodado, como os apresentadores Wagner Montes e Gugu Liberato.

Em duas horas, o filme repassa a vida do "patrão" do SBT, uma história que se confunde, em parte, com os sucessos da própria emissora — ganham destaque no documentário atrações como Casa dos Artistas, os vários programas de auditório e o seriado mexicano Chaves.

"O documentário tem muita coisa legal, muitas imagens raras, mas não tem nada de novo. Não há nenhuma revelação. Tem histórias boas, como quando conseguiu barrar a contratação do Gugu pela Globo nos anos 1980, mas são todas conhecidas", afirma o jornalista e crítico de televisão Mauricio Stycer, autor do livro sobre a vida do apresentador Topa Tudo por Dinheiro - As Muitas Faces do Empresário Silvio Santos (Editora Todavia).

Para além do que o filme conta, há passagens da vida de Silvio Santos que ficaram de fora, em parte por não serem tão abonadoras a alguém tão acostumado a controlar as narrativas sobre sua própria biografia.

Mas também porque o documentário foi feito há algum tempo e ficou engavetado por seis anos e, portanto, não alcança os últimos anos de vida de Silvio Santos que, segundo Stycer, "foram muito ruins" para a imagem do apresentador.

Crédito, Divulgação/SBT Legenda da foto, A esposa de Silvio Santos, Iris Abravanel (na cabeceira), conversa com as seis filhas do apresentador sobre o documentário que em homenagem ao patriarca

Fraude em banco

Silvio Santos é nome artístico que o carioca Senor Abravanel adotou ao se tornar locutor no sistema de alto-falantes nas barcas que faziam o transporte entre Rio de Janeiro e Niterói.

Nascido em uma família de imigrantes judeus, o apresentador começou a ganhar dinheiro como camelô nas ruas do centro carioca e, antes de chegar à TV.

Silvio nunca deixou de fazer negócios — e o documentário resgata histórias de transações ousadas, como sua tentativa de comprar metade da TV Record nos anos 1970 usando um "testa-de-ferro".

Na época, o apresentador era contratado pela TV Globo e impedido de se associar a outros veículos.

O sucesso na TV, diz Stycer, foi um pretexto que Silvio encontrou para tornar mais rentáveis suas atividades empresariais — como o Baú da Felicidade e, mais recentemente, no setor de perfumes e cosméticos, a Jequiti.

Mas o documentário não aborda tropeços na vida empresarial de Silvio Santos — e um dos principais foram as fraudes no Banco Panamericano, criado pelo apresentador.

Em 2018, a Justiça de São Paulo condenou sete ex-diretores da instituição financeira, acusados de fraude contábil por terem escondido um rombo milionário.

Segundo o Ministério Público Federal, que investigou a compra de ações do Panamericano pela Caixa Econômica, Silvio Santos chegou a se reunir com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em setembro de 2010 para discutir maneiras de salvar o banco.

O banco escapou ser liquidado pelo Banco Central após ser socorrido pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) em 2010 e, em 2011, foi comprado pelo BTG Pactual.

Envolvimento com a política

Lula e os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Dilma Rousseff (PT) aparecem no documentário em depoimentos elogiosos ao apresentador.

Dilma, aliás, é retratada como presidente do Brasil. A entrevista aconteceu antes do impeachment, de 2016, e a emissora não fez a ressalva na exibição em 2021.

A relação do apresentador com a política, para Stycer, é algo que não ganhou a proporção que merecia no filme produzido pelo SBT.

"Foi uma abordagem muito rasa e é uma coisa importante [na vida dele]. Tem uma coisa resumida da tentativa dele de ser presidente [em 1989], mas a própria ligação dele com os políticos não fica muito clara, sobretudo na época do regime militar", diz o colunista.

Silvio Santos não esconde a gratidão que nutre pelo general João Batista Figueiredo (1918-1999), o último presidente do período da ditadura militar, por ter autorizado a compra dos canais de televisão que permitiram a criação o SBT, em 1981.

Como retribuição, o canal criou o Semana do Presidente, programa que registrava de maneira elogiosa os compromissos e realizações do chefe do Executivo e foi exibido até 1997.

No seu livro, Stycer resgata uma frase de Silvio dizendo que se considerava um "office boy de luxo do governo".

"Os políticos aparecem dando depoimentos e elogiando, mas o documentário não explica a relação que ele tem com esses políticos, que é de bajulação e interesse. Ele nunca teve grande interesse pela política, sempre a viu como uma forma de garantir os negócios", comenta o jornalista.

Crédito, Divulgação/SBT Legenda da foto, O ex-presidente Michel Temer (MDB) participou de gravação do Programa Silvio Santos em janeiro de 2018

Apoio a Temer e Bolsonaro

O documentário não trata dos períodos dos governos de Michel Temer (MDB), entre 2016 e 2018, e de Jair Bolsonaro (sem partido).

De 2015 para cá, não foram poucos os afagos públicos que o SBT e Silvio Santos dispensaram ao governo federal.

Enquanto se esforçava para aprovar a Reforma da Previdência, Temer passou a ser convidado para participar de atrações do SBT, como o Programa do Ratinho e o próprio Programa Silvio Santos.

Em 2017, o SBT inseriu uma série de vinhetas em sua programação, em que o locutor do canal alarmava a população para a necessidade de aprovação da medida: "Você sabia que se não for feita a reforma da Previdência você pode deixar de receber seu salário?".

"Enxergo isso [a proximidade] no governo Temer, mas não me surpreendeu. Não achei fora da curva como tem sido com o governo Bolsonaro", diz Stycer.

O crítico cita um episódio simbólico dessa relação mais amistosa. Em novembro de 2018, pouco depois de ter sido eleito, Bolsonaro telefonou para Silvio Santos e entrou ao vivo durante a transmissão do Teleton, show beneficente exibido pelo SBT.

O apresentador não conteve a simpatia pelo futuro presidente e se mostrou animado com a escolha do ex-juiz Sergio Moro para assumir o Ministério da Justiça.

"O Brasil não é um peso leve e precisa de um presidente com vontade de acertar. O senhor nas primeiras medidas que tomou já começou acertando. Acho que nos próximos oito anos o senhor vai ficar no nosso governo. E depois nos próximos oito anos. Tenho a impressão, é um palpite, mas a sua escolha do juiz Moro... Acho que o senhor pode ficar oito anos e o Moro mais oito, e o Brasil terá 16 anos de homens com vontade de fazer o Brasil caminhar", disse Silvio na ocasião.

"Nunca vi ele falar nada disso de ninguém. Ali, ele deseja e meio que sinaliza que estava muito entusiasmado, uma coisa realmente diferente do que manifestou em relação a outros governos", analisa Stycer.

Bolsonaro visitou o apresentador em sua mansão em São Paulo em algumas de suas passagens pela capital paulista. Em junho de 2020, o presidente recriou o Ministério das Comunicações e o entregou ao genro de Silvio Santos, o deputado federal Fabio Faria (PSD).

"Isso é muito ruim para o SBT e para a imagem do SBT. É difícil, não basta parecer imparcial se tem um vínculo com o governo federal, tendo no governo o genro do dono do SBT", afirma Stycer.

Crédito, Alan Santos/PR Legenda da foto, Silvio Santos recebe em sua mansão em São Paulo, em dezembro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro e seu genro, o ministro das Comunicações Fabio Faria (dir.). Eles comemoram o lançamento de selo em homenagem aos 90 anos do comunicador

Falas preconceituosas

As restrições a entrevistas e os vetos a livro sobre sua vida não impediram que Silvio Santos de alguma forma perdesse o controle total sobre como a mídia o retratava.

Nos últimos anos, as redes sociais passaram a repercutir falas e piadas preconceituosas que o apresentador fazia em sua atração aos domingos.

"São comentários que ele sempre fez, embora não tivesse repercussão que tem hoje - essas piadas podem soar como preconceito contra homossexuais, contra negros", diz Stycer.

O crítico nota que 2018 e 2019 "foram anos muito ruins" para a imagem de Silvio Santos.

"Parte do público não deixa mais passar esse tipo de comentário, pressiona muito, e ele fica irredutível na posição dele. Não reconhece que pode causar incômodo a uma parte do público e reconheço que isso pode desgastar bastante a imagem dele", afirma.

Aposentadoria à vista?

Stycer ficou particularmente intrigado com a decisão de exibir o documentário agora.

"Essa é a questão essencial para mim, mais do que o conteúdo do programa. Por que Silvio decidiu exibir agora algo que o tinha constrangido lá atrás?", indaga o jornalista.

Stycer chama a atenção para a maneira como o apresentador anunciou a exibição do filme em seu programa dominical.

"Antes de começar, ele falou: 'Vai passar o documentário assim e assado, é muita puxação de saco'. E de fato se pode enxergar dessa forma, é um negócio ultraexaltador do Silvio. Essa decisão, de alguma maneira, mostra que ele está aceitando a importância que tem, algo que talvez por modéstia ou falsa modéstia ele evitava", especula.

Para o crítico, talvez Silvio tenha enfim aceitado expor um balanço de sua vida e de sua maior realização empresarial: a criação do SBT, há 40 anos.

"Tem um pouco cara de encerramento. Não que ele vá se aposentar, mas é como se dissesse: o que eu fiz foi isso", comenta Stycer.