Reforma eleitoral na Câmara: deputados desistem de proposta do ‘distritão’ e mantêm retorno das coligações

Há 19 minutos

O Plenário da Câmara dos Deputados votou na noite desta quarta-feira (11/8) o texto-base da reforma eleitoral, aprovado por 339 votos, contra 123 contrários. A adoção do sistema apelidado de "distritão", previsto inicialmente, acabou ficando de fora do texto devido a um acordo entre a maioria dos partidos.

Este e outros pontos ainda poderão ser analisados novamente e alterados nos chamados destaques, que alteram o texto principal. Até as 23h20 de quarta, os deputados federais ainda estavam no Plenário votando estes destaques.

Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição (PEC), o texto ainda precisa ser aprovado em segundo turno na Câmara, para então ser votado em mais dois turnos no Senado.

A votação no Plenário estava prevista para quinta-feira, mas o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), adiantou para quarta-feira argumentando que líderes da base pediram votação imediata. Deputados de oposição foram contrários à alteração da data e tentaram obstruir a sessão.

Fortemente criticado por especialistas, como mostrou a BBC News Brasil , um dos principais pontos do texto aprovado na comissão especial era a adoção de um sistema de votos majoritários para deputados estaduais e federais, o distritão. Ou seja, os candidatos mais votados em cada Estado seriam eleitos, desconsiderando os votos em candidatos que não entraram nesta leva. Hoje, no sistema proporcional, os votos em candidatos que não se elegeram são aproveitados pelo partido.

O texto aprovado inclui ainda a diminuição do número mínimo de assinaturas para o início de um projeto de lei de iniciativa popular e altera para 5 e 6 de janeiro as datas de posse dos chefes do Executivo.