O deserto do tamanho da Inglaterra que surge no Brasil

18 agosto 2021

Segundo o último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), da ONU, o Brasil abriga uma das áreas do mundo onde a mudança do clima tem provocado efeitos mais drásticos: o semiárido.