Governo anuncia energia mais cara e pede redução no consumo com aproveitamento da 'luz natural'

Ministro Bento Albuquerque sugeriu redução no consumo da energia com menor uso de 'chuveiros elétricos, condicionadores de ar e ferros de passar'

O ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, fez pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão na noite desta terça-feira (31/8), no qual afirmou que a seca e o nível de água dos reservatórios das hidrelétricas "se agravou" e que, neste cenário, a energia ficará mais cara.

Apesar de não ter mencionado esta novidade diretamente no pronunciamento, mais cedo o governo e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciaram que será implantada, desta quarta-feira 1º de setembro até 30 de abril de 2022, uma nova modalidade de bandeira tarifária, intitulada "Escassez Hídrica" e com valor de R$ 14,20 /100 kWh. O ministério estimou que a nova bandeira gerará aumento de 6,78% na tarifa de luz para os consumidores.

Albuquerque afirmou que a seca que o país tem enfrentado é "a pior da história do Brasil" e que trata-se de "um fenômeno natural que também ocorre com a mesma intensidade em muitos outros países".

"Nossa condição hidroenergética se agravou: o período de chuvas na região Sul foi pior que o esperado. Como consequência, os níveis dos reservatórios de nossas usinas hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste sofreram redução maior do que a prevista", afirmou o almirante e ministro.

A bandeira "Escassez Hídrica" não existia e está acima da bandeira vermelha patamar 2, vigente até então. As bandeiras são uma cobrança adicional nas conta de luz quando o custo de produção de energia fica mais alto.

Hidrelétricas do Sudeste respondem por cerca de 70% da energia produzida no país

Albuquerque pediu que os cidadãos e membros da indústria, do comércio de do serviços façam um esforço pela redução do consumo de energia.