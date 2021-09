Jacarés se refugiam em piscina para escapar de fogo e seca no Pantanal

Há 32 minutos

Faz quase uma semana que dois jacarés trocaram seu habitat natural por uma piscina de uma pousada no coração do Pantanal matogrossense, em uma tentativa desesperada dos animais em escapar do fogo e da estiagem extrema na região.

Mas, com seus mais de 25 anos de experiência no ramo hoteleiro na região, o dono da pousada conta à BBC News Brasil que foi a partir do ano passado - quando a devastação do Pantanal começou a produzir cenas chocantes e as queimadas eliminaram quase um terço de todo o bioma brasileiro - que ele começou a ver animais buscando refúgio nas piscinas e nas áreas construídas para uso humano, em busca de hidratação e comida.