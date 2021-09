'Nunca serei preso': Bolsonaro ataca Judiciário e questiona eleições em discurso na Paulista

Voltando a questionar as eleições e disse que não pode "participar de uma farsa como essa patrocinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)".

O presidente voltou a bater na tecla do voto impresso (que foi rejeitado pelo Congresso) e disse que "só Deus" o tira do poder.

"Só saio preso, morto ou com vitória", afirmou o presidente. "Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso."

Fim do Talvez também te interesse

"A paciência do nosso povo já se esgotou! Nós acreditamos e queremos a democracia! A alma da democracia é o voto! E não podemos admitir um sistema eleitoral que não oferece segurança", afirmou.

"Não é uma pessoa no Tribunal Superior Eleitoral que vai dizer que esse processo é seguro, usando a sua caneta desmonetizar páginas que criticam esse sistema de votação", disse ele, em referência a decisões da Justiça contrárias a sites que espalharam notícias falsas.

O presidente fez críticas ao ministro do STF Alexandre de Moraes, dizendo que não vai mais admitir ou obedecer ordens como as dele. Também fez críticas ao ministro Luis Roberto Barroso, que não foi nomeado, mas citado como "presidente do TSE".